Sincan Belediyesi Temelli Anne-Çocuk Oyun Evinde ağız ve diş sağlığına yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, fasulyelerle diş yapan çocuklar uygulamalı olarak diş fırçaladı.

Çocukların anneleri ile birlikte öğrendikleri Sincan Belediyesi Temelli Anne-Çocuk Oyun Evinde ağız ve diş sağlığına yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, fasulyelerle diş yapan çocuklar uygulamalı olarak diş fırçaladı.

Sincan Belediyesi Temelli Anne Çocuk Oyun Evinde çocukların farkındalık kazanması için gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara diş sağlığının önemi anlatıldı. Diş figürlü şapkalar giyen çocuklar, anneleri ile birlikte fasulyeleri kağıda yerleştirdi. Ağız yapısını inceleme fırsatı yakalayan çocuklara nasıl diş fırçalamaları gerektiği de anlatıldı.

3 yaşındaki kızı ile Temelli Anne-Çocuk Oyun Evine her fırsatta geldiklerini anlatan anne Zeliha Akay, “Kızım 3 yaşında, eğlenceli geçiyor. Çocuklar oynuyorlar arkadaşlarıyla. Etkinlikler, boyamalar, yapıştırmalar yapıyorlar. Çok eğleniyoruz, çok mutluyuz burada. Hemen hemen her gün gelmeye çalışıyoruz” diye konuştu.