Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sokak hayvanları besleme noktalarını 68’e yükseltti.

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sokak hayvanları besleme noktalarını 68’e yükseltti.

Sincan Belediyesi sokakta yaşayan hayvanların aç kalmaması için ilçe genelinde çalışmalarını artırdı. Daha çok hayvana ulaşmak için besleme noktasını 68’e yükselten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her gün aksatmadan besleme noktalarına bıraktıkları mama ve su ile can dostlarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler mama dağıtma çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki yaralı ve hasta olan hayvanları da acil müdahale aracı ile yerinde ya da Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek tedavilerini yapıyor. Sağlığına kavuşturulan sokak hayvanları tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor. Ocak 2022 yılından bu yana 3 bin 109 hayvanın tedavisi yapıldı. 543 sokak hayvanı kısırlaştırılırken, 347 köpek ile 801 kedi aşılandı.