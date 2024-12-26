Mevsimine göre farklılık gösteren çeşitli bitki, çiçek, sebze ve ağaç fidelerini kendi seralarında yetiştiren Sincan Belediyesi, yetiştirdiği çiçek ve fideleri vatandaşın hizmetine sunuyor.

Ankara’nın Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün seralarda yetiştirdiği çiçek ve fidelere açık köklü meyve fidanları da eklendi. En uygun dikim zamanının Kasım-Şubat ayları arasında olduğu bilinen meyve fidanları, Sincan Belediyesi seralarında vatandaşların hizmetine hazır halde bulunuyor.