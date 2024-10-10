Ankara’nın Sincan Belediyesi personeli, acil durumlarda erken ve bilinçli müdahale için Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü İlk ve Acil Yardım uzmanlarından ilk yardım eğitimi aldı.

Sincan Belediyesi ve için Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile belediye personeline temel ilk yardım eğitimi verildi. Eğitim boyunca; temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklığı, kanama ve yaralanmalarda ilk yardım, kırık çıkık burkulmalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım gibi 16 başlıkta konular ele alındı.

Doğal afet, trafik kazası, ev kazaları ve hastalık gibi durumlarda erken ve bilinçli müdahalenin öneminin de anlatıldığı eğitimde uzmanlar ilk müdahalede neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Teorik ve pratik uygulama eğitimi gören personel, eğitim sürecinin sonunda sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olan personel ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.