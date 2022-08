Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekimler “Hayvan Ambulansı” hizmeti ile Sincan’ın her noktasındaki yardıma muhtaç can dostlarımıza ulaşıyor. Tam donanımlı ambulans ile Sincan’da hiçbir can terk edilmiyor, hekimler gerekli müdahaleyi anında gerçekleştiriyor, ihtiyaç halinde kliniğe götürüyor.

Sincan Belediyesi, can dostların tedavilerini gerçekleştirmek amacıyla bünyesine kattığı “Hayvan Ambulansı” ile çalışmalarını hızlandırdı. Veteriner Hekimler ambulans sayesinde yardıma muhtaç ve yaralanan can dostlarımıza daha hızlı müdahale ediyor.

“Bir çağrınız yeter”

1’i Veteriner Hekim olmak üzere 3 kişilik ekip gelen tüm çağrıları büyük bir titizlikle takip ediyor. Ardından hızla harekete geçiyor. Sincan’ın dört bir yerine ulaşan ekipler yardıma muhtaç sevimli dostlara anında müdahale ediyor. Ambulans daha sağlıklı ve temiz ortamda müdahale imkanı sağlıyor. Hekimler olay yerinde yaralı dostlarımızı tedavi ediyor, bakımlarını yapıyor.

Vatandaşlar da sevimli dostlarını emin ellere teslim etmenin rahatlığını yaşıyor.

Hayvan ambulansında her ayrıntı düşünüldü. Biri sabit biri taşınabilir 2 adet sedye, serum askısı, ecza dolabı, ilaç için soğutucu buzdolabı gibi detaylar ambulansın içine yerleştirildi.

Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 444 4 762 no’lu telefonu arayarak Çözüm Merkezi üzerinden veterinerlik birimine bildirebilir.