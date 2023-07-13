Sincan Belediyesi, vektörel mücadelede yeni bir dönem başlattı. Ekipler ilaçlama faaliyetlerini bir adım ileri taşıyarak, hava araçları kullanmaya başladı.

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sineklerin kontrolsüz üremelerinin önüne geçmek için etkin bir mücadele yürütüyor. Belediye, 57 mahalle, 450 park ve diğer pek çok alanı belirli periyotlarla ilaçlıyor. Bunlara ek olarak çalışmalara dahil edilen iki hava aracı ile çalışmalar son sürat devam ediyor. Belediye ekipleri, yeşil alanlar ve ulaşılması zor bataklık arazilerde ilaçlama yapıyor. Böylece binlerce metrekare alan dakikalar içinde taranıyor, hızla ilaçlama çalışması yapılıyor. Uygulama ile halk sağlığı zararlılarına karşı etkin mücadele yürütülürken, zamandan da tasarruf sağlanıyor.