Sincan Belediyesi, Edebiyat Kulübü ile gençleri yazar Sadık Yalsızuçanlar ile buluşturdu.

Sincan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, öğrenci ve gençlik odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Sincan Belediyesinin Kitap Kafe’de eğitici faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Sadece öğrencilerin faydalandığı Kitap Kafe’de, “Sohbet Tadında” programının ilk konuğu yazar Sadık Yalsızuçanlar oldu. Düzenlenen söyleşide yazar Yalsızuçanlar, gençlerle tasavvuf edebiyatı ve ilahi aşk hakkında konuştu.

Söyleşide ilahi aşktan, delilik kavramından ve edebiyatta tasavvuf öğesinin nasıl işlendiğinden detaylıca bahsedilirken, yazdığı kitaplar hakkında da konuşan Yazar Sadık Yalsızuçanlar, okuyucularıyla “Deli Tomarı” isimli eserini yorumladı. Tasavvufi açıdan delilik olgusunu işleyen öykülerindeki tiplemeleri betimleyen Yalsızuçanlar, geleceğe yönelik gençlere tavsiyelerde de bulundu. Soru cevap şeklinde ilerleyen sohbetin ardından Sadık Yalsızuçanlar bazı katılımcılara kendi kitaplarından takdim etti.

Edebiyat Kulübü her hafta farklı sohbet konularıyla, Pazartesi günleri Sincan Kitap Kafe’de gerçekleşecek.