Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 19 Eylül Gaziler Günü’nde gaziler ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Ercan, “Böyle asil bir millete mensup olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 19 Eylül Gaziler Günü’nde gaziler ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Ercan, “Böyle asil bir millete mensup olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Sincan Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte kahraman gaziler ve ailelerini Fatih Kültür ve Kongre Merkezi’nde ağırladı. Gazilerle tek tek ilgilenen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ailelerinin de hatırlarını sorarak sohbet etti. Ercan, ardından gazilerle aynı sofrada buluştu. Sincan Kaymakamı Cengiz Ünsal’ın da katıldığı Gaziler Günü programı duygusal anlara sahne oldu. Gazilerin kahramanlıkları yad edilirken duygulanan aileler ve gaziler, Başkan Ercan’a teşekkür etti.

Başkan Ercan yaptığı konuşmada gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Taşıdığınız nişan hem dünyada hem ahirette gıptayla bakılan bir nişan. Bize dua edin” diyen Başkan Ercan, “Böyle anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok şükür böyle asil bir millete mensup olmanın gururunu hissediyorum. Allah yaşayan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler, esenlikler versin inşallah” ifadelerini kullandı.