Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlamalarına olanak tanıyan ‘Hanımlar El Emeği Pazarı’nı ziyaret etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlamalarına olanak tanıyan ‘Hanımlar El Emeği Pazarı’nı ziyaret etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Hanımlar El Emeği Pazarı’nda ürünlerini satışa çıkaran Sincanlı hanımları ziyaret ederek hem tezgahları gezdi hem de kadınlarla sohbet etti. Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarının ürettiği el işleri, haftanın üç günü pazarda görücüye çıkıyor. Sincanlı kadınlar, evde yaptıkları yemeklerden işledikleri aksesuarlara kadar pek çok ürünü burada satışa sunuyor. Kadınları sosyal, kültürel ve ekonomik alanda her zaman destekleyen Sincan Belediyesi, bu pazarlar sayesinde Sincanlı hanımların emeğini kazanca dönüştürmesi için büyük bir imkan sağlarken, çadır ve tezgah kurulumunu yaparak hiçbir ücret almıyor.

“Emek veren tüm hanım kardeşlerime bol kazançlar diliyorum”

Her fırsatta ev hanımlarının da çalışma hayatına katılmasının altını çizen Başkan Ercan, “Sincanlı ev hanımlarının el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlamaları için onlara pazar yeri tahsis ettik. Emek veren tüm hanım kardeşlerime bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Ayrıca çay eşliğinde ev hanımlarının yaptığı gözlemelerden yerken bir yandan da hanımlarla hasbihal eden Belediye Başkanı Ercan, el emeği ürünlerden almayı da ihmal etmedi.