Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan İsrail vahşetiyle 50 bine yakın mazlumun şehit düştüğü Filistin için düzenlenen destek yürüyüşüne katıldı.

Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşlar Filistin’deki İsrail soykırımına tepki için sokaktaydı. Ankara’da binlerce kişi Kurtuluş Parkı’nda toplanarak “Soykırıma İsyan, Filistin’e Destek Yürüyüşü”ne katıldı. Ellerine Türk ve Filistin bayrakları alan vatandaşlar Filistin’deki işgale “dur” dedi. Anadolu Meydanı’na kadar yürüyen vatandaşlar İsrail aleyhine, Filistin lehine sloganlar attı ve basın açıklamaları yapıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Filistin’e destek yürüyüşüne katılan isimler arasındaydı.

“Nehirden denize özgür Filistin”

Sincan Belediye Başkanı Ercan yaptığı açıklamada, “17 binden fazla çocuk ile kadın, yaşlı, sivil demeden 50 bine yakın masum Filistinli kardeşimizi katleden soykırımcı terör devleti İsrail’in dimdik karşısında durmaya; mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizin ise yanında olmaya devam edeceğiz. Nehirden denize özgür Filistin” ifadelerini kullandı.