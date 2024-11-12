Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle vatandaşlar ile birlikte fidan dikti.

Türkiye genelinde vatandaşlara farkındalık kazandırmayı hedefleyen 11 Kasım “Milli Ağaçlandırma Günü” her yıl gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla kutlanıyor. Bu yıl Sincan’da “Tableti Telefonu Bırak, Doğaya Can Kat!” temasıyla kutlanan Milli Ağaçlandırma Gününde Sincan Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi’nde fidan dikim etkinliği düzenledi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Pınarbaşı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi, fidan dikim etkinliğine katıldı. Fidanları toprakla buluşturup can sularını veren Ercan, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yıllardır uygulanan bir proje. 6 yıllık süre içerisinde binlerce ağaç diktik, hamdolsun iyi bir seviyedeyiz. Avrupa standartlarının üzerindeyiz. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Hep daha fazlasını kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burası yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alan. Burada dişbudak, at kestanesi ve himalaya sediri çeşitlerinden oluşan 536 adet ağaç diktik. Daha yeşil bir Sincan daha yeşillendirilmiş bir Sincan anlayışıyla hareket ediyoruz. Biz Seyirce ve Yenikent bölgesindeki iki büyük ağaçlandırma ve yeşillendirme sahamız ile birlikte iki alanda kişi başına düşen ortalamayı 1 metrekare daha yukarı çekmiş olduk. Daha fazla ağaç daha yeşil bir Sincan.”