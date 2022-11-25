Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sincan’da görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sincan’da görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Sincan Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Sincan’da görev yapan öğretmenlerin onuruna bir yemek düzenledi. Kültür Evi’nde gerçekleşen programa ev sahipliği yapan Başkan Ercan, tek tek masaları gezerek öğretmenlere karanfiller takdim etti.

"Öğretmenlik gönül işi, hizmet işi"

Sincan Belediye Başkan Ercan, bugünün çok özel bir gün olduğunu ifade ederek, “Hepimizin hayatına damga vuran öğretmenlerimizi hatırladığımız gün demeyelim çünkü öğretmenlerimizi unutmamız mümkün değil. Öğretmenlik bir gönül işi, hizmet işi. Ülkenin geleceği sizlere emanet, Allah yolunuzu açık etsin. Bizler de burada bugün öğretmenlerimizle birlikte olmak istedik. Hepinizin günü kutlu olsun” dedi.

Başkan Ercan ardından Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı Öğretmenler Günü programına katıldı. Programda Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Öğretmenler Günü’ne özel müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi ve resim sergisi düzenledi.