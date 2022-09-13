Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla ders başı yapan öğrenci ve öğretmenleri ziyaret ederek başarılar diledi.

Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla ders başı yapan öğrenci ve öğretmenleri ziyaret ederek başarılar diledi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Başkan Ercan ilk önce ASO Teknik Koleji 10. Yıl kuruluş yıl dönümü ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katıldı. Daha sonra Fatih Anaokulu, 100.Yıl İlkokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ile Özcan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Belediye Başkanı Ercan, “Öğrenci ve öğretmenlerimize; tüm Sincan’a, memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, başarı dolu yarınlar diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Ercan Sınıfları Gezdi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet edip keyifli vakit geçirdi. Okul bahçesinde çocuklarını bekleyen velilerle de selamlaşıp sohbet eden Başkan Ercan öğretmenlere ve öğrencilere yeni eğitim öğretim dönemi için başarılar diledi.