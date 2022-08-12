Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Hazreti Osman Camii’nde Kur’an kursunun açılışına katıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Hazreti Osman Camii’nde Kur’an kursunun açılışına katıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu, Hazreti Osman Camii’nde 4-6 yaş arası çocuklara eğitim verecek olan Kur’an kursu açılışına katıldı. Dualarla yapılan açılışın ardından Başkan Ercan kursu gezdi. Çocuklarla birlikte sırada oturarak hediyeler dağıtan Ercan, velilerle de sohbet etti. Açılışa katılan vatandaşlara aşure ikramında bulunan Ercan, “Geleceğimizi teşkil edecek gençlerimizin küçük yaşlarda bu şekilde eğitim almaları için 4-6 yaş Kur’an kurslarını önemsiyoruz. Evlatlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.