Ankara’nın Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan, “’Her eli sıkacaksınız, her haneye gireceksiniz, insanların sorunlarını çözmek için çalışacaksınız’ diyen bir liderin izinden gidiyoruz” dedi.

Çat kapı ev ziyaretleri, site toplantıları, düğünler, cenazeler ve esnaf ziyaretleri ile vatandaşın yanında olduğunu hissettiren Belediye Başkanı Murat Ercan, gece gündüz sahadan ayrılmıyor. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ercan, ailelerin hoş sohbetine ortak oluyor, çocuklar ve gençlerle ayrıca ilgileniyor.

AK Parti’nin temel ilkelerinden birinin her zaman “halka hizmet” olduğunu belirten Ercan, göreve geldiği günden beri bu misyonla çalıştığının altını çizerek, “’Her eli sıkacaksınız, her haneye gireceksiniz, insanların sorunlarını çözmek için çalışacaksınız’ diyen bir liderin izinden gidiyoruz. Biz de bu inançla hareket ediyor ve insan odaklı bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.