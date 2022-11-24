Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’ı dijital dönüşüme ve her alanda yüksek verimliliğe hazırlayacak ‘Dijital Dönüşüm Akademisi’nin açılışına katıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’ı dijital dönüşüme ve her alanda yüksek verimliliğe hazırlayacak ‘Dijital Dönüşüm Akademisi’nin açılışına katıldı.

Sincan Belediyesi, teknolojiye ilgi duyan vatandaşların dijitalleşme yolculuğuna ücretsiz rehberlik eden Dijital Dönüşüm Akademisinin açılışını yaptı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı açılışta renkli anlar yaşandı.

E-ticaret, robotik kodlama, oyun yazılımı gibi eğitimlerin yer aldığı Dijital Dönüşüm Akademisi, gençlerin dijital dünyaya adım atıp hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Başkan Ercan’ın, “Çağın gereklerine uygun, dünyanın gelişmelerine hakim, özellikle bilişim ve teknoloji alanında güzel bir tesis oldu” dediği Dijital Dönüşüm Akademisi, vatandaşların dijitalleşme yolculuğuna ücretsiz rehberlik ediyor. Başkan Ercan, açılışta yaptığı konuşmada dijitalleşmenin önemine vurgu yaparken, “Burada robotik kodlama, e-ticaret, mobil fotoğrafçılık, bilgisayar işletmenliği gibi birçok dalda gençlerimiz eğitim alabiliyor. Mahallemize, Sincan’ımıza, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Ercan ve Başkan Arslanargun video oyun oynadı

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Belediye Meclis üyeleri, açılışın ardından Başkan Ercan’la birlikte Dijital Dönüşüm Akademisini gezdi. Sınıflarda çocuklarla sohbet eden Başkan Ercan ve Başkan Arslanargun, bir de e-spor müsabakası yaptı. Robotik kodlama dersleri başlayan Akademide; e-ticaret, Photoshop 3D modelleme, siber güvenlik, Python, 3D tasarım, artırılmış sanal gerçeklik, mobil fotoğrafçılık ve sosyal medya içerik üreticiliği kursları için de kayıtlar alınmaya başladı.