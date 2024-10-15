Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’da açılan Arasta Sincan AVM’yi ziyaret etti. Projenin tüm çalışmalarını yakından takip eden Başkan Ercan, yeni açılan işletmeleri ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi, vatandaşlarla da sohbet etti.

Etrafı dükkanlarla çevrili açık bir meydanda vatandaşa geniş ve açık bir ortam sunan Arasta Sincan AVM’de işletmeler açılmaya başladı. Projeyi ilk günden bu yana titizlikle takip eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Arasta Sincan AVM’de yeni açılan işletmeleri ziyaret etti.

Başkan Ercan ziyarette esnafa hayırlı olsun temennilerini iletirken, vatandaşlarla da selamlaştı. Başkan Ercan gençlerle de sohbet etti.

“Arasta Sincan, şehrimizin güzelliğine güzellik kattı”

Başkan Ercan ziyaret sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Göz alıcı mimarisi ve ferah meydanıyla vizyon projelerimizden Arasta Sincan, şehrimizin güzelliğine güzellik kattı. Özellikle gençlerimizin yeni uğrak mekanlarından biri haline gelen Arasta Sincan, 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin de büyük beğenisini topladı. İlçemize kazandırılmasında büyük emek harcadığımız bu güzel mekanı kalabalık görmek bizler için büyük mutluluk sebebi” değerlendirmesinde bulundu.