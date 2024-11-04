Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi’nde minikler babalarıyla gönüllerince eğlendi. Teması sonbahar olan etkinlikte çocuklar babalarıyla birlikte sonbahar çerçevesi hazırladı.

Sıfır ile beş yaş çocukların anneleriyle birlikte keyifle zaman geçirdiği Bebek Kütüphanesi’nde minikler her gün farklı etkinliklerle eğlenerek öğreniyor. Bu kez çocuklar babaları ile birlikte sonbahar etkinliği yaptı. Sonbaharın simgesi sararan yaprakları minikler boyadı, babaları kesti. Rengarenk yapraklar tek tek yapıştırılarak anı çerçevesi oluşturuldu. Çocuklar sonbahar mevsimini eğlenerek öğrendi.

Etkinlik sonunda babalar, çocuklarıyla yaptıkları çerçeve ile fotoğraf çektirerek keyifli anları ölümsüzleştirdi. Çocuklarıyla birlikte katıldıkları etkinliğin verimli ve eğlenceli olduğunu belirten babalar, bundan sonraki etkinliklere de katılacaklarını belirterek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür ettiler.