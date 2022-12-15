Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gençlerin daha modern çalışma imkanlarından faydalanabilmesi için Şanlıurfa’ya kazandırılan Abdülkadir Karahan Kütüphanesini ziyaret ederek sınavlara hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gençlerin daha modern çalışma imkanlarından faydalanabilmesi için Şanlıurfa’ya kazandırılan Abdülkadir Karahan Kütüphanesini ziyaret ederek sınavlara hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.

Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeyi sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi Abdülkadir Karahan Kütüphanesini ziyaret ederek buradaki imkanlardan yararlanan öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere başarıya giden yolun çalışmaktan geçtiğini anlatan Başkan Beyazgül gençlere kitap hediye etti.

“Hedefe giden yol çok çalışmaktan geçer”

Hayatta hiçbir şeyi ertelememek gerektiğinin altını çizen Başkan Beyazgül, “Başarmanın yolu çok çalışmaktan geçer. Sizler çok çalışmaya, çok okumaya bakın ve derslerinize odaklanın. Gayretinizi eksik etmeyin. Okuyarak ve yazarak çalışın. İnşallah hedeflerinizdeki mesleklere ulaşır ve başarılı olursunuz” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa’daki tek araştırma kütüphanesi olarak faaliyet gösteren Abdülkadir Karahan Kütüphanesi zengin içerik arşivi ve sessiz ortamıyla gençlerin uğrak mekanı olurken gençler hayatlarına yön verecek sınavlara belediye tarafından hizmete açılan kütüphanelerde çalışıyor. Toplam 11 kütüphanesiyle gençlerin her zaman yanında olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Beyazgül’ün talimatlarıyla tüm eksikleri tamamlanan modern ve nezih birer mekan halini alan Hilvan ve Bozova Kütüphaneleri de faaliyete girerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.