Diyarbakır’da Final Eğitim Kurumları öğrencilerine motivasyon ve eğitim semineri düzenledi.

Diyarbakır’da Final Eğitim Kurumları’nca yüzlerce öğrenciye sınava hazırlık, motivasyon ve eğitim semineri verildi. Seminere katılan öğrenciler hem stres attı hem de eğlenceli vakit geçirdi. Seminerde sunum yapan Dr. Öğretim Üyesi İsmet Kaya, öğrencilerle keyifli dakikalar geçirdi. Kaya, öğrencilerin sınava nasıl hazırlanması gerektiğini slayt gösterileriyle, oyunlarla ve şarkılarla anlattı. Yaklaşık 20 yıldır birçok kurumda seminer verdiğini aktaran Kaya, çocukların büyük bir baskı altında olduğunu belirterek, "Yıllardır bir sınava hazırlanıyorlar ve biz de bu sınav öncesinde bu dönemi en verimli şekilde nasıl geçireceklerini, ders çalışma stratejileri üzerine AYT ve TYT sınavlarının tüyoları üzerine bir konuşma yaptık" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Final Eğitim Kurumları Luna Park Şubesi Müdürü Akın Polat da, öğrencilerine motivasyon üzerine güzel bir seminer gerçekleştirdiklerini söyledi. Polat, "Eğitim öğretimin özellikle sınava hazırlanma sürecini çok zor ve çetrefilli olduğunu bildiğimiz için ara ara öğrencilerimize motivasyon aktarmamızın zaruretinden, işin uzmanlarından da istifade etmek üzere böyle bir seminer gerçekleştirdik. Çok yoğun bir katılım oldu" dedi.

Final Eğitim Kurumları öğrencilerinden Onur Özbayhan, seminerin çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Çünkü önümdeki süreci nasıl değerlendirmem gerektiğini İsmet Kaya hocamızdan faydalanarak öğrendim, kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu. İrem Elitok da, katıldığı seminerde aklındaki bazı pürüzlerin giderildiğini ifade etti.

Sunum sonunda Final Eğitim Kurumları’nca Dr. Öğretim Üyesi İsmet Kaya’ya çiçek ve plaket takdim edildi.