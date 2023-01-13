Belli bir program çerçevesinde başka orta okullarda da eğitim gören öğrencilere Liseye Hazırlık Soru Bankası ve Soru Defteri dağıtımının devam edeceği kaydedildi.

Kaymakam Mücahit Zıvlak, İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine, Türkçe, Sosyal, Fen ve İngilizce derslerinden oluşan Liseye Hazırlık Soru Bankası ve Soru Defteri dağıttı.

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