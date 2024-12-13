Denizli Büyükşehir Belediyesi, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 274 öğrenciye kaynak kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Kitaplar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun da katıldığı bir etkinlikle öğrencilere teslim edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde öğrencilerin başarısını artırmak için önemli bir adıma imza attı. Bu kapsamda Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 274 öğrenciye kaynak kitap desteği gerçekleştirildi. Kaynak dağıtım törenine katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, öğrencilere kitaplarını teslim ederken başarı dileklerinde bulundu. Veliler ve öğrenciler, belediyenin sağladığı bu destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, eğitime verilen bu katkının gençlerin geleceğine ışık tuttuğunu ifade etti.

Sınava hazırlıkta büyükşehir farkı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin başarısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Atalar, Kayıhan, Karaman, Gökpınar, Mehmet Akif Ersoy, Fatih, Yenişehir ve Anafartalar Mahalleleri’nde bulunan Sosyal Etkinlik Merkezleri’nde toplam 1251 öğrenciye konu anlatımı ve deneme sınavları düzenleniyor. Özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan lise ve mezun öğrenciler, Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde hayallerine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için düzenlenen programlar kapsamında, 14 Aralık’tan itibaren her ay deneme sınavları yapılacak.

“Gençlerimizi umutlu yarınlara hazırlamak en büyük görevimiz”

Kaynak dağıtım etkinliğinde konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediye olarak gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. Başkan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, “Gençlerle bir arada, dayanışma içinde, onların geleceğe umutla bakmaları için çıktıkları bu yolda gençlerin yanında olmak bizim için mutlulukların en büyüğü. Bu yolculuğunuzda size eşlik eden arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle ve diğer çalışanlarımızla birlikte sizlere güzel ve umutlu yarınları hazırlamak bizim en büyük görevimiz. Bizler istersek bu ülkenin geleceği de bu şehrin geleceği de hep birlikte değiştiririz. Umut ediyorum hepinizin bu yolculuğu başarıyla taçlansın” ifadelerini kullandı.

“Bize ücretsiz eğitim desteği sağlayan başkanımıza teşekkür ediyorum”

Atalar Sosyal Eğitim Merkezi’nde sınava hazırlanan 12. Sınıf öğrencisi Mustafa Arif Önal, ücretsiz verilen üniversite hazırlık dersleri ile birlikte sınava verimli bir şekilde hazırlandığını belirtti. Önal, “Sosyal Etkinlik Merkezi’ni bize açıp bu ücretsiz öğretim desteğini bize sağlayan Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’na öncelikle teşekkür ederim. Burada arkadaşlarım da öğretmenlerim de çok iyiler. Çok verimli dersler işleyip denemeler ve kaynaklarla birlikte çok güzel bir eğitim sürüyoruz.

Sınava sayısal ağırlıkta hazırlandığım için kitap kesinlikle lazım oluyor. Özellikle üniversite sınavına hazırlanırken kendi verimimin de artışını gördüğüm için çok güzel yerlere gideceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu kurslar sayesinde hedefime ulaşabileceğimi düşünüyorum”

Atalar Sosyal Eğitim Merkezi’nde sınava hazırlanan bir diğer öğrenci Esma Nur Kısa ise ücretsiz verilen kurslarla birlikte grup ortamında daha verimli çalıştığını ifade etti. Verimli çalışma ortamı sayesinde hedeflerine ulaşabileceğini vurgulayan Esma Nur Kısa, “Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde mezun grubundayım. Bu kursun bana çok faydası oldu. En azından evde çalışamıyorken kursta iyi çalışmalar yakalıyorum. Hedefime ulaşabileceğimi düşünüyorum. Buradan da kitaplar için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.