Aydın’ın Efeler ilçesinde KPSS’ye geç kalan öğrenci, halk otobüsü şoförü Özgür Gümüş’ün yardımıyla 1 dakika kala sınava yetişti.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için ilgili kurumlar ve şehiriçi şoförleri, adayların mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alırken, KPSS’ye geç kalmakta olan bir aday ise 1 dakika kala halk otobüsü şoförü Özgür Gümüş tarafından sınava yetiştirildi. Sınav heyecanı yaşayan memur adayları geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkarken, bir aday sınava 15 dakika kala şehiriçi otobüsüne bindi. Otobüs şoförüne, sınava yetişmesi gerektiğini söylemesi üzerine, otobüs şoförü Gümüş, duyarlılık örneği sergileyerek aracının güzergahını değiştirdi. Osman Yozgatlı Ortaokulu’nda sınava girecek olan öğrenciyi yetiştirmek için çaba sarf eden otobüs şoförü, genç memur adayını sınava 1 dakika kala yetiştirdi.

Aydın Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin sürücüsünün duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdir toplarken, o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Konu ile ilgili Aydın Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden yapılan açıklamada “23.07.2023 Pazar günü yapılan KPSS sınavında ek seferler düzenlenmiş, alınan önlemlere rağmen bazı sınava girecek adayların sınav saatinde okulda olabilmeleri için araçlarımız ile şoförlerimiz fedakarlık yapıp sınava girecekleri okullara yetiştirmek için çaba sarf etti. Sınava giriş saatine 15 dakika kala Beycamii durağına yanaşan 09 M 0385 plakalı otobüsümüzün şoförü Özgür Gümüş, bekleyen KPSS adayını sınava gireceği Osman Yozgatlı okuluna yetiştirmiştir. Her sınavda olduğu gibi sınava giren her vatandaşımıza yardımcı olmak bizlerin görevi ve sorumluluğudur. 09 M 0385 plakalı Otobüsümüzün Şoförü Özgür Gümüş ve diğer Şoförlerimize gayretleri için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.