Kütahya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç kalan öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti.

Kütahya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce sınava girecek olan adaylar ile ilgili yapılan çalışmalarda; sınava girmek için toplu ulaşım aracıyla kampüs kapısına intikal eden ve sınava yetişemeyecek olan sol bacak engelli bayan aday Mühendislik Fakültesi’nde bulunan sınav yerine Yunus timlerimizce yetiştirilmiştir. DPÜ kampüste yapılacak olan sınava toplu taşımayı kaçırması nedeni ile geç kalacak olan 2 aday Yunus Timleri’mizce, kimliğini unutması nedeniyle geç kalacaksın olan 1 aday da Trafik ekiplerimizce sınava zamanında yetiştirilmiştir" denildi.