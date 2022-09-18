SAMSUN (İHA) – Samsun’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) yetişmeye çalışan memur adayları, ünlü atlet Usain Bolt’u aratmadı. Adaylar, kapılar kapanmadan okula girebilmek için son anda depar atarak içeri girdiler.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) yetişmeye çalışan memur adayları, ünlü atlet Usain Bolt’u aratmadı. Adaylar, kapılar kapanmadan okula girebilmek için son anda depar atarak içeri girdiler.

KPSS sınavı soruların çalındığı iddiaları nedeniyle iptal edilmişti. Ertelenen KPSS lisans oturumu bugün tekrar yapıldı. 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu saat 10.15’te başladı. Sınavın yapılacağı okullara giriş saat 10.00 itibarıyla kapanırken, sınav öncesi bildik görüntüler yaşandı. Sınava son dakika yetişmeye çalışan memur adayları kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak içeri girdiler. Çevrede bekleyen aileler de adaylara moral verdi.

Sınava geç kalmak istemeyen aileler, öğrencilerle birlikte Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne geldiler. Birçok fakülte bahçesini piknik alanına çeviren aileler, hamaklarını, çadırlarını kurup, kahvaltı eşliğinde sınav saatini beklediler.

Bu yıl sınava geç kalmamak için erkenden gelip piknik yaptıklarını ifade eden Mahmut Yılmaz, “Kızımızı KPSS’ye getirdik. Bu yıl aynı heyecanı ikinci kez yaşıyoruz. Sınava girecek herkese başarılar diliyorum. Okul çevrelerinde piknik havası var. Herkes sınava yakınlarını getiriyor. Gecikme olmaması için herkes tedbirli gelmiş” dedi.

Okul bahçelerinde çok güzel bir atmosfer oluştuğunu belirten Sevgül Altunel ise, “İlçeden gelen yeğenimi sınava getirdik. Yiyeceklerimizi de alıp hazırlıklı geldik. Heyecanlıyız. İnşallah geçen seferki aksilikler olmaz. Burası bir piknik alanına dönüşmüş. Çok güzel bir atmosfer var” diye konuştu.

120 sorudan oluşan sınav 130 dakika sürecek.