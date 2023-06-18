Kayseri’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç kalan adayları sınav salonlarına polis ekipleri yetiştirdi.

Kayseri’de YKS’nin 1’inci ve 2’inci oturumu olan TYT ve AYT sınavlarına binlerce öğrenci katıldı. Saat 10.00’da kapıların kapandığı sınav salonlarına geç kalan adayların imdadına ise Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis ekipleri yetişti. Sınava gireceği belgeyi ya da kimlik kartını evde unutan adayları gerek araçla gerek motosikletle okullarına yetiştiren ekipler, büyük bir fedakarlık örneği gösterdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, “Gençler geleceğimizin teminatı. Yeter ki onlar başarılı olsunlar, biz her zaman onların yanındayız. YKS’ye giren tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.