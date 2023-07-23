Zonguldak’ta KPSS’ye geç kalan adayların imdadına ekipler yetişti.
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS’nin sabah oturumunda sınava geç kalan adayların imdadına ekipler yetişti. Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri; kimliklerini unutanlar ve geç kalan adayları polis otosuyla sınav merkezlerine getirdi.
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sınavların yapılacağı güzergahlar üzerinde adayların yardım talebi ihtimaline karşı hazır bekledi. Sınava geç kalan Abdurrahim Koçoğlu sınava gireceği Mühendislik Fakültesine yetiştirildi. Ayrıca kimliğini unutan Ferhat Yıldırım ekiplerce kimliği temin edilerek sınava gireceği İbrahim Anıl Ortaokulu’na götürüldü.