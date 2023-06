Mersin Büyükşehir Belediyesince, 17-18 Haziran tarihlerinde YKS’ye girecek 4 bin 165 öğrencinin toplam 939 bin 435 lira olan sınav ücretini karşılaması, öğrencilerin yüzünü güldürdü.

YKS’ye hazırlanan öğrenciler ile Büyükşehir Belediyesinin Halk Kart desteğinden yararlanan ailelerin üniversite sınavına girecek çocuklarının sınav ücretleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce yatırıldı. 17-18 Haziran tarihlerinde YKS’ye girecek 4 bin 165 öğrencinin toplam 939 bin 435 lira olan sınav ücreti karşılandı. Büyükşehir Belediyesinin desteği bu sene de öğrencilerin yüzünü güldürdü. Sınav harcı olarak ayıracakları parayla kimi öğrenci sınavdan sonra stresini atacak bir etkinlik yapacağını, kimi ihtiyacı olan bir şeyi alacağını kimi de güzel bir yemek yiyeceğini söyledi.

Öğrenciler YKS öncesi eğlenecek, sınav ücretini de düşünmeyecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin YKS ücretlerinin karşılanmasının yanı sıra, Kent Orkestrası tarafından verilecek olan ‘YKS motivasyon konseri’ ile de öğrenciler doyasıya eğlenecek. 9 Haziran Cuma günü saat 19.30’da Erdemli ilçesi Saim Göküş Parkında verilecek motivasyon konserinde, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde YKS’ye hazırlanan öğrenciler moral depolama fırsatı bulacak.

“Hem kurs hem sınav ücreti maddi açıdan bizlere çok iyi geldi”

Öğrencilerden Murat Kaya, Büyükşehir Belediyesinin kendilerine birçok imkan sunduğunu söyleyerek, “Büyükşehir Belediyemizin sunduğu kurs eğitimlerine geliyoruz. Çok güzel gidiyor dersler, seri denemeler de başlayacak. Her hafta zaten denemeler oluyoruz, orada netlerin yükseldiğini görüyoruz. Rehberlik öğretmenlerimizin, branş öğretmenlerimizin bize katkıları çok güzel oluyor. Hem kurs hem sınav ücreti maddi açıdan bizlere çok iyi geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e böyle bir incelik yaptığı için çok teşekkür ederiz. Bu imkan olmasaydı öncelikle ailem ya da benim gibi olan birçok arkadaşım maddi açıdan çok zor bir duruma düşecekti. Malum dershane fiyatları çok yüksek" ifadelerine yer verdi. Kaya, Büyükşehir Belediyesinin sosyal etkinlikleri ile de stres attıklarını da anlatarak, “Konserler, etkinlikler, geziler, yarışmalar, bunlar bize çok iyi geliyor. Sınava, denemelere, derslerimize daha iyi odaklanmamızı sağlıyor. Çok eğleniyoruz. teşekkür ederiz” dedi.

“Burada her ayrıntıya önem veriliyor”

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü hedefleyen öğrencilerden Aysu Billur Dibek, kurs merkezindeki yoğun çalışmalarının çok iyi gittiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesinin her anlamda öğrencileri desteklediğini belirtti. Dibek, YKS ücretlerinin de karşılanmasının kendilerine sağlanan ek bir hizmet olduğunu ifade ederek, “Dershanenin yanında neredeyse her şeyimizi karşılıyorlar. Bütün kaynaklarımızı, sınavlarımızı onlar karşılıyorlar. Üstüne asıl gireceğimiz ana sınavın parasını ödüyorlar. Gerçekten burada her ayrıntıya önem veriliyor. Üzerimizdeki baskıyı büyük oranda alıyor. Çünkü girdiğimiz sınav, hayatımızı büyük ölçüde etkileyeceği için doğal olarak çok stresleniyoruz. Dershanenin yaptığı konser ve bilgi yarışmaları gibi etkinlikler de bu stresi üzerimizden atmamıza yardımcı oluyor” diye konuştu.

“Bütün sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum”

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Akdeniz Şubesinde rehber öğretmen Seyhan Akbulut ise “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde eğitim desteği sunuyoruz, kaynak kitap sağlıyoruz ve her hafta düzenli olarak denemeler yapıyoruz. Bunların dışında YKS’ye hazırlanan öğrencilerimizin ve Halk Kart sahibi ailelerin çocuklarının sınav başvuru ücretlerini ödedik. Toplamda 4 bin 165 öğrencimizin başvuru sınav ücret yatırdık. Eğitimde her türlü desteğini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin sadece maddi değil manevi anlamda da yanlarında bulunmaya devam ediyoruz. Sınava girecek olan öğrencilerimize sınav stresini atmaları için 9 Haziran’da güzel bir motivasyon konseri de düzenliyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu yolda çok emek verdi. Emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav diliyorum. Bütün sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.