DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi’nde eğitim gören ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü Zahidül Kevseri Yurdun kalan öğrenciler “Çiçeklerin olmadığı yerde insanlar yaşamaz” dedi yurdun bahçesine fidan ve çiçek ektiler.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler boş vakitlerini çeşitli aktivitelerle geçiriyorlar. Gençler yoruşu sınav maratonuna mola verdiler. Zahidül Kevseri Yurdunda kalan kızlar &Çiçeklerin olmadığı yerde insanlar yaşayamaz” diyerek yurdumuzun bahçesine ağaç fidanı ve çiçek dikerek ilk can suyunu verdiler.