Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sinanpaşa Devet Hastanesi’nde diyaliz merkezinin hizmete girdiği belirtildi.

Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Hastalarımıza sunduğumuz sağlık hizmetinde kaliteyi sürekli arttırmak ve kolay ulaşılabilirliği sağlamak maksadıyla çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Diyaliz merkezi bulunmadığı için il merkezine getirilen Sinanpaşa ilçesindeki hastalarımız özellikle diyaliz sonrası yolculuk yapmaktan şikâyetçiydi. Hastalarımızın bu sorununu çözmek için yaptığımız çalışmalar sonuçlandı ve Sinanpaşa Devlet Hastanesinde diyaliz merkezinin yapımı tamamlanıp hizmete girdi. Diyaliz ünitesinin 5+1 yatak ve günlük 20 hastaya kadar kapasitesi mevcut. İlk etapta 13 hastayla çalışmaya başlayan merkez, Sinanpaşa ve köylerindeki diyaliz hastalarına hizmet verecek olup hafta sonu da çalışacak. İl genelinde sekiz hastanemizde mevcut olan diyaliz ünitesi Sinanpaşa’nın da eklenmesiyle dokuza ulaştı” ifadelerine yer verildi.