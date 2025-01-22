Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dün akşam tutuklanması ardından son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı adayı olan Sinan Oğan'dan açıklama geldi. Oğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur" dedi.BURSA (İGFA) - Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu işlediğini savunarak tutuklamaya sevk ederken, Özdağ, hakimlik tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.

İLK AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADAN

Oğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir süreçte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ’ın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması da, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanması da yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur. '' dedi.

https://twitter.com/DrSinanOgan/status/1881775005211804066