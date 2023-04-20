Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Biz Türk milletinin gönlüne, kalbine, plan, projelerimizle gelmek istiyoruz. Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini istiyoruz" dedi.

Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Bolu’da temaslarda bulundu, kentin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, "14 Mayıs’tan sonra Sinan Oğan geldiğinde ilk icraatı Suriyelilerin geri gönderilmesi üzerine olacakken, ikinci icraatı Afet Bakanlığı’nın kurulması üzerine olacak. Üçüncü icraatımız bu ülkede adaletin tesis edilmesi için gerekli ortamın sağlanması olacak. Ekonominin rahatlatılması için Merkez Bankası’nın başkanının bağımsız bir şekilde faaliyetlerini yürütmesini sağlamak olacak. Biz Türk milletinin gönlüne, kalbine, plan projelerimizle gelmek istiyoruz. Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini istiyoruz. Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İnce de Türkiye’nin son 20 senesinde olan isimler. Biz ise Türkiye’nin geleceğinde olmak isteyen bir isimiz" dedi.

Türkiye’de teknolojinin çok daha fazla konuşulması gerektiğini ifade eden Oğan, "Biz Türkiye’de 5G, 6G üretim merkezleri olsun istiyoruz. Biz Türkiye’de çip üretim merkezi kurmak istiyoruz" dedi.