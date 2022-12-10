A. Denizlispor’a mağlup oldukları maçı değerlendiren Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, “Maalesef gol atamadık. Üzüldüğümüz bir maç oldu” dedi.

A. Denizlispor’a mağlup oldukları maçı değerlendiren Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, “Maalesef gol atamadık. Üzüldüğümüz bir maç oldu” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Altay deplasmanda A. Denizlispor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, “Her şey bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Çok fazla pozisyonlarımızda vardı. Maalesef gol atamadık. Rakibin maçtaki durumunu gözeterek açığı bulmamız gerekiyordu. Zeki’nin sakatlanması bizim dengemizi bozdu. Tabi ki bu durum bizim için biraz dezavantaj oldu. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Her türlü zorluğa rağmen devam ediyoruz. Maçtan öncede malum bazı kararlardan dolayı takım üzgündü. Onları karşılaşmaya hazırlamamız da kolay değildi. Sahada kalmak istiyoruz. Sezon başından beri çok zorluklar çekiyoruz. Ona rağmen çok iyi gidiyoruz. Üzüldüğümüz bir maç oldu. Gelişmeye devam edip, kazanmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.