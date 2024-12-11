Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile 7 maçta 11 puan kazandı.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’un genç Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, sarı-kırmızılı takıma 11 puan kazandırdı. 8 hafta önce Burak Yılmaz’ın yerine göreve getirilen Sinan Kaloğlu, sonrasında sarı-kırmızılı takım ile 7 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.

Gaziantep FK ile oynanan ve 2-2 biten müsabaka ile Kayserispor serüvenine resmen başlayan Sinan Kaloğlu, sonrasında Hatayspor galibiyeti, Adana Demirspor beraberliği ve Kasımpaşa galibiyeti ile puanları toplamaya devam etti. Sarı-kırmızılı takımın başındayken Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor yenilgileri alan Sinan Kaloğlu ve ekibi, Alanyaspor galibiyetine imza koydu.

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Sinan Kaloğlu yönetimindeki Kayserispor, 7 maçta 11 puan toplarken rakip kaleye 9 gol attı, kendi kalesinde ise 12 gol gördü.

Kaynak: iha