Ankara Keçiörengücü beraberliğini değerlendiren Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Her puanın önemli olduğu haftalardayız" dedi.

Ankara Keçiörengücü beraberliğini değerlendiren Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Her puanın önemli olduğu haftalardayız" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Altay, konuk olduğu Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Hem rakibi hem de kendi oyuncularımı tebrik ederim. İyi bir oyun var mıydı? Kaliteli bir oyun var mıydı? Yoktu. Her puanın önemli olduğu haftalardayız. Bundan sonra da böyle olacak. Lig zorlu bir maraton. Bizim için yukarılara oynayan Keçiörengücü’nden aldığımız 1 puan bizim için çok değerli. 3 puan alabilir miydik, evet, 3 puan da alabilirdik. Özellikle maçtan önceki stratejimizde rakibimizin blok arasını, blok içini, onların koşu yollarını kapatacağımız şekilde önemli, özellikle de savunma anlamında stratejimiz tuttu. Pozisyonlarımız da var. İlk yarı belki de 2 tane yüzde 100 net pozisyonumuz var, onlardan biri de gol olsaydı farklı olabilirdi. Neticesinde yine golü bulduk ama çok çabuk gol yedik, bu bize yakışmadı. Sonucunda 1 puanı aldık. Bizim için bu deplasmandan 1 puan iyidir. Gelişmeye devam edeceğiz" diye konuştu.