Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, oyuncularından övgüyle bahsederken, desteğe ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı. Kaloğlu, “Çocuklar sahada ellerinden geleni yapıyor ama biraz daha desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, oyuncularından övgüyle bahsederken, desteğe ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı. Kaloğlu, “Çocuklar sahada ellerinden geleni yapıyor ama biraz daha desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Spor Toto 1. Lig’de Boluspor’u 5-1 yendikleri maçtan sonra oyuncularının ve takımın genel durumunu İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirdi. Futbolcularının çok fedakarlıklar yaptığını dile getiren Kaloğlu, Göztepe maçında yaşanan olayların kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, “Maalesef yaşanan bu münferit olaylarda iki güzide kulüp zarar gördü” şeklinde konuştu.

“Motivasyonumuz çok üst düzeyde”

Oyuncularının fedakar ve cefakar olduklarını dile getiren Kaloğlu, “Tecrübeli oyuncular olsun, genç oyuncular olsun inanılmaz bir bütünlük sağlamış durumdayız. Motivasyonumuz çok üst düzeyde, geçen haftaki olaylar ne kadar bizi etkilese de biz bunu en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Çocukların hepsi fedakarlık yapmaya çalışıyor, cefakar oyunculardan oluşan bir takımız. Gördüğünüz gibi herkes koşuyor, herkes takıma bir şeyler vermek ve bu takımı bir yerlere taşımak istiyor. Bu yüzden de oyuna sonradan giren oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Böyle olunca da ortaya iyi bir sonuç çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Rakibi iyi analiz ettik”

Rakiplerini hafta içinde iyi analiz ettiklerini aktaran Sinan Kaloğlu, “Hafta içinde rakibimizi iyi analiz ettik. Ligin en az gol yiyen takımı Boluspor olduğunu için taktiksel çalışmalarımızı ona göre yaptık. Sahada da taktiksel disipline uyan bir Altay olunca güzel bir sonuç aldık” diye konuştu.

“Çocuklar sahada ellerinden geleni yapıyor”

Oyuncularının ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Kaloğlu, “Çocuklar sahada ellerinden geleni yapıyor ama biraz daha desteğe ihtiyacımız var. Altay camiasının birleşip maddi anlamda başkanımızı ve yönetimimize destek olması lazım. Buna ihtiyacımız var” cümlelerine yer verdi.

“Maç maç ilerliyoruz”

Kendilerini zorlu bir sürecin beklediğinden bahseden başarılı çalıştırıcı, “Önümüzde Denizlispor maçı var, ciddi bir rakip, bulunduğu konum kimseyi aldatmasın iyi bir takım. Sonraki hafta bay geçeceğiz daha sonra da Tuzla deplasmanına gideceğiz yine zorlu bir maç, devre arası kampından sonra Samsunspor deplasmanıyla lige başlayacağız. Maç maç ilerliyoruz bu şekilde devam etmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Geçen hafta olan olaylar görmek istemediğimiz hadiselerdi. Maalesef bu münferit olaylarda iki güzide kulüp zarar gördü. Zaten bizim takımımız kısıtlı imkanlara sahip, bu olayların bize daha çok zararı oldu. Bir futbolcumuzu oynatamadık onun durumu daha kötü olabilirdi, çok üzüldük. Sonuçta münferit dahi olsa bu olaylar camialara zarar veriyor. Lütfen daha dikkatli olalım. Şiddetle kınıyoruz bu tür olayları, tabii ki taraftarımız yanımızda olsaydı ve bu golleri görseydi daha güzel olurdu.”