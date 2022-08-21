Konyaaltı Belediyesi, Sinan Değirmeni ve Kozlu Mevkii arasında yer alan Kozlu Deresi’ne beton büzler yerleştirerek bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımını daha rahat ve güvenli hale getirdi.

Konyaaltı Belediyesi, Sinan Değirmeni ve Kozlu Mevkii arasında yer alan Kozlu Deresi’ne beton büzler yerleştirerek bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımını daha rahat ve güvenli hale getirdi.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Sinan Değirmeni Yaylası ile Kozlu Mevkii arasında yer alan Kozlu Deresi’nde beton büz yerleştirme işlemi gerçekleştirdi. Kış aylarında yoğun yağış alan yüksek kesimlerde oluşan sel sularının, dere içerisinden geçen yolu kullanılmaz hale getirmesi sonucu ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşların talebi doğrultusunda harekete geçen ekipler, beton büzleri kullanarak sel sularına dayanıklı bir geçit inşa etti. Özellikle yaya olarak geçmenin çok zor olduğu ve yaz aylarında bile bir insanın geçemeyeceği ölçüde bir suyun aktığı dereye yapılan beton büz yerleştirme işlemi tamamlanarak bölge halkının kullanımına açıldı. Konyaaltı Belediyesi olarak özellikle kırsal bölgelerde yaşanan sıkıntılara karşı bütün ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Sık sık sel sularından etkilenerek kullanılamaz hale gelen Kozlu deresine sel sularına dayanıklı bir geçit inşa ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Orada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar’’ dedi.

"Kış ayları geldiği zaman biz bu dereden geçemiyorduk"

Kozlu Mevkii ve Sinan Değirmeni’ni bir birine bağlayan dereye yapılan geçitin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden bölge sakini Bilal Duran, "Kış ayları geldiği zaman biz bu dereden geçemiyorduk. Bir çok insanın derenin diğer tarafında evi var, tarlası var. Vatandaş aracını buraya bırakıp, bir buçuk-iki kilometre yürümek zorunda kalıyordu. Bizim için çok büyük kolaylık olacak. Belediyemize müteşekkiriz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun’’ dedi. Sel sularının her sene dere içinden geçen yola zarar vererek ulaşımlarını güçleştirdiğini söyleyen Osman Karabulut ise, şimdiye kadar karşı tarafa geçmek için çok zorlandıklarını ifade etti. Dereden ancak traktör ya da benzeri araçlarla geçebildiklerini söyleyen Karabulut, "Biz burada doğduk, burada büyüdük. Dere yine bu hale gelmezse, evimize, tarlamıza rahat rahat gelip gitme imkanımız olacak. Buraya yapılan bu işlemlerden dolayı Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’e çok teşekkür ederiz’’ dedi.