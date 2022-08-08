Nazilli Belediyesi, Şimşelli Mahallesi ile Aşağı ve Yukarı Örencik mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik bağlantı yolunun 1 kilometrelik kısmında başlatılan yenileme çalışması için parke taşı desteği sağladı.

Nazilli Belediyesi, Şimşelli Mahallesi ile Aşağı ve Yukarı Örencik mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik bağlantı yolunun 1 kilometrelik kısmında başlatılan yenileme çalışması için parke taşı desteği sağladı.

Şimşelli Mahallesi’nde hayati önem taşıyan yollar yenileniyor. Aşağı Örencik ve Şimşelli bağlantı yolunda taş döşeme çalışmaları başladı. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda yürütülen çalışmaların takibini ve aynı zamanda yapılan çalışmalarda kendisi yer alan Mahalle Muhtarı Mustafa Özcan, “Bulunduğumuz nokta Şimşelli ve Aşağı Örencik bağlantı yolu. Burası her zaman mahalleler arası cenazelerimizde, düğünlerimizde ve cemiyetlerde sık olarak kullandığımız bir yol. Yolumuz bayağı sıkıntılıydı. Özellikle de kış aylarında toprak kayması sıkça yaşanıyor. Öncesinde bu yol üzerinde zaten ön hazırlık olarak iki adet menfez köprü belediyemiz tarafından yapılmıştı. Durumu Başkanımıza ilettik. Ekibine verdiği talimat ile ön inceleme yapıldı. Bizim için hayati önem taşıyan bu yola döşenecek taş ve kum yine başkanımızın talimatı ile mahallemize getirildi. Bizde mahalle sakinleri olarak kolları sıvadık ve imece usulü çalışmalara başladık. Mahalleme bu imkanı sağlayan Belediye Başkanım Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri ise, “Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a ve Köy Muhtarımız Mustafa Özcan’a çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Köylülerimiz için çok iyi oldu çünkü bahçe işlerine o yollardan geçerek gidiyorlar ve aynı zamanda Aşağı ve Yukarı Örencik Mahalleleri ile bağlantılı. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.