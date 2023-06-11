Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Matematik ve Sanat Evini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığının politikaları doğrultusunda Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında yürütülen "Sanatla Uygulamalı Matematik Eğitimi" çalışmalarını inceleyen Vali Şimşek, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, öğretmen ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

Şimşek, daha sonra atölyeleri gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Akdeğirmen Mahallesindeki tarihi Şükriye Özçalı konağında hizmet veren Matematik ve Sanat Evinde Sivas Olgunlaşma Enstitüsünce sanatsal alanlarla bütünleşen, sanatın içerisindeki matematiğin keşfedildiği eğitim materyalleri geliştirildi. Bu çalışmalarla birlikte öğrencilere hem sanat hem de matematik eğitimin verildiği bir format oluşturulurken tarih, sanat ve matematik kodlarının zihinlere nakşedildiği bir konseptle eğitimler gerçekleştiriliyor.