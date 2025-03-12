Kayseri Süper Amatör Küme’nin şampiyonunu belirleyecek olan Play-Off turunda Kocasinan Şimşekspor liderliğini sürdürüyor.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turu 3.hafta maçları oynandı. Kocasinan Şimşekspor ile Esen Metalspor maçlarını kazanırken Özvatanspor ile Hacılar Erciyesspor ise haftayı mağlubiyetle noktaladı.

Play-Off turunda oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan toplayan Kocasinan Şimşekspor, liderlik koltuğunda bulunurken 6 puanı bulunan Esen Metalspor ise ikinci sırada yeralıyor.

Play-Off grubu 4. haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Özvatanspor, Esen Metalspor ile Hacılar Erciyesspor karşılaşacak.