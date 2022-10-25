Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Ispartaspor’da Teknik Direktör Hakan Şimşek, son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve bir takım spekülasyonlar çıkaranlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Şimşek, “Bizler Ispartalıyız ve memleketimiz için elimizden geleni yaparız. Futbolcularımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Çok sağlıklı bir durumda değiliz. Ancak bu durumu düzelteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Birkaç mağlubiyetle pes edecek değiliz” dedi.

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Ispartaspor’da Teknik Direktör Hakan Şimşek, son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve bir takım spekülasyonlar çıkaranlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Şimşek, “Bizler Ispartalıyız ve memleketimiz için elimizden geleni yaparız. Futbolcularımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Çok sağlıklı bir durumda değiliz. Ancak bu durumu düzelteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Birkaç mağlubiyetle pes edecek değiliz” dedi.

Bir takım kişilerin takımı karıştırmaya çalıştığına ileri süren Şimşek, “Biz başkaları gibi senaryolar kurup Ispartaspor camiasını karıştırmak isteyenleri de çok iyi biliyoruz. Burada sosyal medyada arkadaşlarımız dostlarımız söylüyor. ‘Yönetim istifa’ diye yazıyorlar. Böyle güçlü bir yönetim daha önce gelmedi. Profesyonel bir yönetimimiz var. Verilen sözleri tek tek yerine getirdiler. Tüm imkanlarını seferber ediyorlar. Şöyle böyle transfer yaptı diye yöneticiler eleştirilmemeli. Sahaya galibiyet için çıkıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Böyle güzel bir ortamın olduğu yere kimse terk etmek istemez" dedi.

Gün küskünlük günü değil

Zorlu maçlar oynadıklarını, ezilerek yenilmediklerini söyleyen Şimşek şöyle devam etti:" Önceden yapamadıklarımızı şimdi yapmaya çalıştık. Şanlıurfa’da lider olarak geliyor. Bizim sahada ne yapacağımız önemli. Kimse suçlu aramaya kalkmasın. Bize güvenilsin. Bu zorlu süreci aşacağız. Taraftarımızdan ricamız bizi sonuna kadar desteklemeleri. Şehrimizin ve taraftarımızın beklentilerini biliyoruz. El birliğiyle güçlü bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Gün küskünlük günü değil, birlik ve beraberlik günüdür. Tek yumruk, tek yürek olmalıyız” .