Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan GASMEK Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan GASMEK Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti.

Bir dizi ziyarette bulunmak için Gaziantep’e gelen Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le birlikte Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi’nden yararlanan kursiyerlerle bir araya geldi. Ziyarette Mehmet Şimşek, tesisin işleyişi ve eğitimler hakkında bilgi aldı, tesis içindeki kreşte bulunan çocuklarla sohbet ederek, öğrendikleri şarkıları dinledi.

“Kentte inanılmaz güzel ve anlamlı adımlar atılıyor”

Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi gibi muhteşem bir eserin şehre kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “GASMEK çatısı altında şehrin birçok noktasında bu gibi merkezlerimiz bulunuyor. GASMEK’ler, Gaziantep gibi bir şehrin sadece fiziki dönüşümünü değil, esas olarak beşeri sermaye boyutuyla dönüşümünü hızlandıracak projelerden bir tanesi. Kentte inanılmaz güzel ve anlamlı adımlar atılıyor. Ülkemizin en büyük açıklarından bir tanesi ara eleman açığı. Bu merkezler aynı zamanda verdikleri mesleki eğitimler sayesinde, şehrin ara eleman ihtiyacını da karşılamış oluyor. Tabi mesleki eğitimde bizim hala kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. Bunu sadece merkezi hükümetin çabalarıyla giderilecek bir alan olarak görürsek yanılırız. Bu noktada başarılı büyükşehir belediyelerimiz, önemli bir boşluğu doldurmak üzere adım atıyorlar. Bunun takdir edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun ülkemizi kalkınması için çok önemli adımlar olduğunu düşünüyorum” dedi.