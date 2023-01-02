Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, Mersin’in sağlık yatırımları ve sağlık turizmi konusunda oldukça bakir bir il olduğunu belirterek, "Gerekirse farklı teşvikler ile Mersin’e sağlık yatırımları çekmeli, sağlık fuarlarında Mersin yer almalı" dedi.

Şimşek, Mersin’in sağlık yatırımları ve sağlık turizmi konusunda geride kaldığını savunarak, "Devlet eliyle yapılan yatırımlar konusunda kent olarak şanslı olsak da özel sektör yatırımlarında kentin ciddi yatırımlara ihtiyacı var. Bu konuda önemli markaların sağlık yatırımlarını Adana’ya yaptığı gözlemleniyor. Mersin olarak gerekirse yerel yönetimler eliyle farklı teşvikler vererek yeni yatırımların kentimize kazandırılmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Sağlık turizm ile alakalı da çalışmalar yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Şimşek, "Türkiye genelinde farklı illerin farklı konularda ihtisaslaştığı gözlemleniyor. Saç ekimi konusunda İstanbul özellikle Ortadoğu ülkelerinden ciddi talep görüyor. Bunun gibi ihtisaslaşan illerimiz var. Mersin’in de münferit başarıları söz konusu. Fakat bunu kente yayacak çalışmalar yapmalı, fuarlarda Mersin’i ve Mersin’in sağlık açısından yapabileceklerini anlatan çalışmalar yürütülmeli. Konusunda uzman ekipler yurtdışında sağlık turizmi ile ilgilenen acenteler ile bir araya gelerek sağlık turizmini güçlendirebilirler. Mersin, Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı. Bunu iyi kullanmalıyız. Özellikle Çukurova Bölgesel Havalimanının açılması ile birlikte sağlık turizmi ile ilgili çok farklı çalışmalar başlatılabilir" diye konuştu.