Sivas Valiliği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Cem Vakfı Sivas Şubesi’nde oruç açma lokması verildi.

Sivas Valiliği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Cem Vakfı Sivas Şubesi’nde oruç açma lokması verildi.

Oruç açma lokmasına Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu da katıldı.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Şimşek; birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vali Şimşek; yaptığı açıklamada “Hacı Bektaşî Velî’nin deyimiyle ‘Bir olma, iri olma, diri olma’ günüdür; gün ikilikten kurtulma, dayanışma ve paylaşmayı yayma günüdür. Matemlerimiz bir, sevinçlerimiz bir, sofralarımız bir. Hepimiz inanıyoruz ki gönüllerimiz de bir” diye konuştu.

Vali Şimşek’e teşekkür eden Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ise “Muharrem ayında tutulan oruçların, verilen lokmaların, tüm dua ve ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Muharrem ayının ülkemize, milletimize, Türk İslam coğrafyasına hayırlı olmasını diliyor; sevgiye, barışa, kardeşliğe vesile olmasını arzuluyorum” ifadelerini kullandı.