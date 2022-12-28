İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, 2022’nin ekonomik olarak kolay geçmediğini ancak buna rağmen oda olarak, faaliyetlerin ve üyelere verilen hizmetlerde aksama olmadığını söyledi. Şimşek, TOBB tarafından yapılan oda/borsa akreditasyon sistemi denetiminden başarı ile geçerek bu yıl “A” seviye akredite statüsünde şube olarak belge almaya hak kazındıklarını belirtti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, 2022’nin ekonomik olarak kolay geçmediğini ancak buna rağmen oda olarak, faaliyetlerin ve üyelere verilen hizmetlerde aksama olmadığını söyledi. Şimşek, TOBB tarafından yapılan oda/borsa akreditasyon sistemi denetiminden başarı ile geçerek bu yıl “A” seviye akredite statüsünde şube olarak belge almaya hak kazındıklarını belirtti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi aralık ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; yönetim kurulu başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Aliağa Bölge Liman Başkanı Burak Bulut ve Foça Liman Başkanı Levent Karalom da katıldı. Toplantının gündeminde, 2022 yılı oda faaliyetlerinin değerlendirmesi ve Kasım ayı itibariyle Aliağa limanları ile Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

Aliağa ve Türkiye genelinde limanlarda kaydedilen, 2022 yılının 11 aylık dönemindeki konteyner ve yük istatistiklerine değinen Başkan Adem Şimşek şunları söyledi: “Kasım ayı itibariyle istatistiklere baktığımızda; 2022 yılının 11. ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 8 artış göstererek 1 milyon 366 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 105 milyon groston, Netton olarak ise 74,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın on bir aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,5 artış göstererek 5 Bin 570 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2022’in ilk 11 ayının, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 11,324 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir. Aliağa limanları ve gümrüğü son 5 yılda olduğu gibi düzenli olarak büyümeye ve artışa devam etmektedir.”

“2023 yılında sektöre yine katkı sağlamaya çalışacağız”

Gemi geri dönüşüm sektörü için 2022 yılını değerlendiren Başkan Adem Şimşek, “Gemi söküm firmalarımızda ise bu yılın ikinci yarısında oluşan demir çelik sektöründeki dalgalanmadan dolayı yılı 84 adet gemi, gross ton olarak 1 milyon 10 ton, LTD olarak ise 569 bin 423 tonda kapatacaktır. Umarım bu dalgalanma 2023 yılında etkisini kaybettiğinde bir önceki yılın tonaj ve gemi adetlerini yakalayabilir durumda olacağız. 2023 yılında yine hep beraber hem sorumluluk alanımıza hem de sektöre katkı sağlamaya çalışacağız. Sektörel İngilizce kurslarımız, okullara yardımlarımız, çeşitli yarışmalarımız ve sponsorluklarımız devam edecektir. Bu vesile ile sizlerin, ailelerinizin ve tüm denizcilik camiamızın yeni yılını kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.” ifadelerini kullandı.

A seviye akredite statüsünde belgeyi almaya hak kazandık”

2022 yılının ekonomik olarak kolay geçmediğini ve çok hareketli bir yıl olduğunu belirten Başkan Adem Şimşek: “2022 yılına genel bir bakış yaptığımızda, oda faaliyetlerimizi ve üyelerimize hizmetlerimizi aksatmadan en güzel şekilde vermeye çalıştığımızı söyleyebilirim. Şubemiz için önemli bir adım olan TOBB tarafından yapılan oda/borsa akreditasyon sistemi denetiminden başarı ile geçerek şubemiz merkezimizle birlikte “A” seviye akredite statüsünde belgeyi almaya hak kazanmıştır. Odamız için yorulmadan çalışan tüm arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.” Dedi.

Toplantı, Aliağa Bölge Liman Başkanı Burak Bulut’un konuşmasıyla devam etti. Bulut, liman uygulamalarında devreye girecek ve acenteleri ilgilendiren bazı süreç değişiklikleri ve uygulamalar hakkında bilgilendirmeler de bulundu.