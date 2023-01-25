Samsun’da zabıta denetiminde bazı fırınlardaki simitlerin gramajları eksik çıktı. 9 simit fırınından 2’sine uyarı verildi, 1 fırına ceza uygulandı, gramajı eksik olan 41 simit müsadere edildi.

Samsun’da zabıta denetiminde bazı fırınlardaki simitlerin gramajları eksik çıktı. 9 simit fırınından 2’sine uyarı verildi, 1 fırına ceza uygulandı, gramajı eksik olan 41 simit müsadere edildi.

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki simit fırınları denetledi. Hijyen, ruhsat ve gramaj denetiminde 9 fırından 2’sine temizlik ve hijyen konusunda uyarılarda bulunurken, 1 simit fırınına ise cezai işlem uygulanıp gramajı eksik olduğu tespit edilen 41 adet simit müsadere altına alındı.

“Halkımızın sağlığını önemsiyoruz”

Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz denetim yaptıkları fırınlarda, hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurallara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda bulundu. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.