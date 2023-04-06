Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyündeki öğrenciler, ‘İyilik yap, izi kalsın’ kampanyası düzenledi. Düzenlenen kampanya ile öğrenciler bir hafta boyunca okul harçlıklarını biriktirerek, deprem bölgesindeki arkadaşları için eğitim materyalleri aldı.

Nevşehir Mili Eğitim Müdürü Memet Polat, kampanyayı düzenleyen okulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Öğrencilerden Mert İncesu açıklamasında, "Paralarımızı biriktirerek kampanya yaptık. Kumbaramızdaki paralarımızdan getirdik. Bu paraları depremzede kardeşlerimize göndereceğiz" dedi. Öğrenci Melek Özyalçın ise, "Biz bakkaldan simit, çikolata almadık. Paralarımızı yardım kumbaramıza attık. Depremzede çocuklara bir iyilik yapmaya çalışıyoruz. Hediyeleri koliledik ve kargo ile göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Okul Öncesi Öğretmeni Vildan Nur Aka açıklamasında, "Depremden etkilenen çocuklara yardım etmeyi çok istemiştik. Depremden dolayı çocukların aklında birtakım sorular vardı. Biz de depremi fırsat eğitimine çevirerek, çocuklara yardımlaşmayı da aşılamak istedik. Proje böyle başladı. Çocuklarla birlikte ‘İyilik yap, izi kalsın’ projesi aklımıza geldi. 9 gün boyunca kumbarada toplanan paralar ile depremden etkilenen çocuklar için bazı materyaller temin ettik" ifadelerini kullandı.