Eskişehir’de maliyetlerin artması sebebiyle yılbaşına doğru simit fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

Eskişehir’de maliyetlerin artması sebebiyle yılbaşına doğru simit fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

Son yıllarda maliyetlerin atması sebebiyle simit fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Yapılan zamanlardan dolayı satışları düşen simitçiler işlerden memnun değil. Eskişehir Odunpazarı Hamamyolu Caddesi’nde simit satıcılığı yapan Feridun Yamaç, artan maliyetler gerekçesiyle yılbaşı gelmeden simitlere zam yapılabileceğini öne sürdü. Vatandaşların simidi pahalı bulduğunu söyleyen Yamaç, “Simit satışları şu sıralar pahalılıktan dolayı biraz durgun. Simide 4 lira vermek vatandaşa pahalı geliyor. Çoğu kez bir babanın bir simit alıp, iki çocuğuna bölüp paylaştırdığına şahit oldum. Bu yüzden satışlarımız düştü. Böyle giderse yılbaşına doğru bir zam bekliyoruz. Zam olması da artık şart oldu zaten” dedi.

“Çoğu insan simit fiyatının 4 lira olduğunu öğrenince almıyor”

Fiyatlar sebebiyle vatandaşlardan da tepki gördüğünü belirten Yamaç, “Eski bir fırıncı olarak söylüyorum, fırıncı bugün işlediği malzemeyi yarın yerine koyamıyor. Malzemelere de zam geldiği için bu gidişle yılbaşına kalmadan simide tekrar zam gelir. Vatandaşlar bize tepki veriyorlar, simit ekmekten pahalı diyorlar. Çoğu insan simit fiyatının 4 lira olduğunu öğrendikten sonra almadan geri gidiyor. Bu da bizim satışlarımızı etkiliyor” şeklinde konuştu.