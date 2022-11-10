Tokat’ta simit fırını yanına bırakılan eşofman polis ekiplerini alarma geçirdi.

Tokat’ta simit fırını yanına bırakılan eşofman polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Soğukpınar Mahallesinde simit fırını yanına bırakılan eşofmanın içinde saate benzer düzenek görüldüğü ihbarı polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri fırının yanındaki yolu trafiğe kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı fünye yerleştirdi. Eşofman üstü kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatmanın etkisi ile ortalığa dağılan eşofmanın içinde oksijen tüpü başlığı olduğu değerlendirilen parça ile bozuk para çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik şeridi kaldırıldı. Polis ekipleri eşofmanı bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.