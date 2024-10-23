Nevşehir İl Özel İdaresi, Kızılırmak Nehri’nin geçtiği güzergahta ve köylerde 2024 yılı sinekle mücadele çalışmaları çerçevesinde son ilaçlamayı yaptı. Mücadelede yüzde 95 başarı elde edildi.

Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından Kızılırmak çevresinde Simillium ile mücadele çerçevesinde santral, HES bölgesi, Yüksekli ve Şahinler arasında belirlenen 3 noktada 9’uncu kez ilaçlama yapıldı.

2024 yılının son ilaçlamasında 210 litre, yılın toplamında ise 3 bin litre biyolojik ilaç kullanıldı. Mücadeleyle ilgili bilgi veren ve Simillium türüne karşı en etkili ilaçlamanın larvalara karşı yapıldığını belirten Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Mustafa Enis Azaklı, mücadelenin 2005 yılında başladığını söyledi. Her yıl aralıklarla ilaçlama yapıldığını belirten Azaklı, 2024 yılı Similium ile mücadele çerçevesinde son ilaçlamanın yapıldığını aktardı.

Son ilaçlamanın üç noktada gerçekleştirildiği ifade eden Azaklı, "Genellikle en erken dönemde mart, nisan aylarında ilk popülasyon yakalandığı zaman mümkünse 10’ar günlük aralarla ilaçlama yapıp popülasyonu daha larva dönemindeyken büyümeden önleyip sinek haline gelmesini engelliyoruz" dedi.

“İnsanları ve hayvanları strese sokuyor”

Simillium’un en büyük zararının çevredeki insanları ve özellikle hayvanları strese sokmak olduğunu vurgulayan Azaklı, Simillium’un hep birlikte hareket ederek, hayvanların baş bölgesine konduğunu, hayvanların nefes alıp vermekte zorluk çektiğini ve bu nedenle strese girdiğini söyledi.

Azaklı, strese giren hayvanların et ve süt veriminin düştüğünü kaydederek; "Bu nedenle bölgedeki çiftçilerimiz ve hayvanlar rahatsız oluyor. Biz de bu zararı en aza indirmek için larva döneminden itibaren mücadelemize başlıyoruz. Özellikle larva döneminde başlandığı anda yüzde 95 oranında başarı elde ediyoruz ki bu sene yaklaşık olarak o seviyeyi yakaladık. Geçen sene de aynı şekilde yüzde 95 başarı yakalamıştık" diye konuştu.